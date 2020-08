Aprilia: Lega, cittadini barricati in casa dopo rogo Loas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli abitanti di Aprilia e delle città del litorale, da Anzio a Nettuno ad Ardea, sono barricati in casa dopo l'incendio alla società di rifiuti Loas". Lo dichiara, in una nota, il capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio, Orlando Angelo Tripodi. "Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e gli assessori alla Sanità, all'Agricoltura e ai Rifiuti, Alessio D'Amato, Enrica Onorati e Massimiliano Valeriani, hanno qualcosa da dire? È mai possibile - continua Tripodi - che cali il silenzio da un'istituzione ogniqualvolta ci sia un serio problema? Grida vendetta l'emendamento 'Salva Aprilia', bocciato dal Pd nel piano rifiuti regionale, per escludere nuove discariche e nuovi impianti nel territorio, scongiurando l'ampliamento dei siti presenti''. (Com)