Coronavirus: Crimi, piena fiducia in Conte e ministri

- C'è chi di fronte alla giustizia scappa, sbraita e fa la vittima e poi c'è chi la affronta con equilibrio, rispetto e senso delle istituzioni. Lo afferma in una nota il capo politico del Movimento 5 stelle Vito Crimi. "Confermando la piena fiducia nella magistratura che svolge il proprio operato in totale autonomia, ribadisco con convinzione, a nome personale e del Movimento 5 Stelle, la piena fiducia nei confronti del presidente del Consiglio Conte e dei ministri di questo governo. Il lavoro svolto, e che stiamo ancora svolgendo in questi mesi, in un contesto di eccezionale e straordinaria natura, è stato ed è nell'esclusivo interesse del Paese", aggiunge. (Rin)