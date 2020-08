M5s: Gallo, votare sì a doppio mandato e alleanze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dite al treno che io passo una volta sola e voto 2 volte si. È l'unico e lungimirante binario per rilanciare una nuova missione del m5s: ripartire dalla democrazia dal basso, dagli enti locali e dalla Carta di Firenze". Lo ha scritto in un tweet il deputato del M5S Luigi Gallo in merito alle votazioni di oggi indette dal Movimento sui due quesiti, uno relativo alla modifica del mandato zero per i consiglieri comunali e uno relativo alle alleanze delle liste del M5s a livello comunale con i partiti tradizionali. (Ren)