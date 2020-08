Mediterraneo orientale: presidente Consiglio europeo Michel a colloquio con Erdogan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha avuto oggi un colloquio telefonico con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. E' quanto riferito da una nota del Consiglio europeo, secondo cui il colloquio tra Michel e Erdogan era in programma oggi attorno alle 14. Il colloquio avviene mentre domani ci sarà un Consiglio affari esteri straordinario dell'Ue per parlare anche delle tensioni tra Grecia e Turchia nel Mediterraneo orientale. Le tensioni tra Atene e Ankara sono state al centro anche del colloquio telefonico di oggi tra il presidente turco Erdogan e la cancelliera tedesca Angela Merkel. Durante la conversazione con la Merkel, Erdogan si è detto favorevole alla soluzione delle tensioni nel Mediterraneo orientale sulla base dell’equità e del dialogo nel quadro del diritto internazionale. Le conversazioni telefoniche giungono a un giorno dal Consiglio affari esteri straordinario dell’Unione europea, in programma per domani, e durante il quale verranno affrontate le recenti tensioni tra Atene e Ankara nel Mediterraneo orientale, dopo che la Turchia ha annunciato la prosecuzione di attività di ricerca e rilevamento sismico tramite la nave Oruc Reis. Come parte delle attività di rilevamento degli idrocarburi del paese, la Turchia ha emesso un Navtex (telex di navigazione) il 10 agosto 2020, annunciando che la sua nave Oruc Reis avrebbe iniziato a condurre nuove ricerche sismiche nel Mediterraneo orientale. La decisione della Turchia è giunta dopo un controverso accordo di delimitazione dei confini marittimi firmato tra Grecia ed Egitto lo scorso 6 agosto. Secondo il Navtex emesso dalla Turchia, la Oruc Reis proseguirà le attività sismiche nel Mediterraneo orientale insieme alle altre navi ricerca Cengiz Han e Ataman fino al 23 agosto. (Beb)