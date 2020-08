Sardegna: accusa un malore prima della partita di calcetto, morto 35enne militare di Sorradile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' morto poco dopo il suo rientro a casa dove era stato rimandato dalla guardia medica dalla quale si era recato dopo un malore accusato prima della partitella a calcetto. E' morto così Alessandro Tatti, 35 anni di di Sorradile, militare in servizio a Civitavecchia. La tragedia è accaduta ieri sera a Sorradile, nell'oristanese. La Procura della Repubblica di Oristano vuol vederci chiaro e ha disposto il sequestro della salma che è stata trasferita all'obitorio di Oristano. Per domani è in programma l'autopsia che sarà eseguita da Roberto Deidda, medico legale incaricato dal magistrato. (Rin)