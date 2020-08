Speciale infrastrutture: Sardegna, da Abbanoa 1,6 milioni per l'ammodernamento delle reti idriche in sette comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un milione e 560 mila euro. E' la cifra che metterà in campo Abbanoa, la società che gestisce il servizio idrico in Sardegna, per nuovi investimenti nelle infrastrutture idriche, fognarie e depurative in diversi comuni dell'Isola. Il presidente Gabriele Racugno ha firmato le convenzioni con il presidente di Egas, Fabio Albieri e sette amministrazioni locali. A Cardedu, in Ogliastra, verrà realizzato un impianto di distribuzione idrica (400 mila euro), a Norbello (Oristano) verrà effettuata la manutenzione del serbatoio pensile (60 mila euro), ad Elini (Nuoro) è previsto la realizzazione di un impianto di sollevamento (100 mila euro). Altri 300 mila euro verranno spesi a Nurachi per l'efficientamento della rete idrica nel centro abitato, la stessa cifra ad Ossi (Sassari) per il collegamento tra i serbatoi di Monte Dolis e su Bardu e la realizzazione della condotta di avvicinamento. Lavori anche a Siamaggiore (300 mila euro) per la realizzazione della rete idrica nella borgata di Pardu Nou e a Silanus (Nuoro) per il rifacimento della condotta idrica e fognaria (100 mila euro). (Rin)