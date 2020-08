Scuola: Viminale, più risorse per prevenzione contrasto spaccio droghe (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La quota destinata al pagamento delle spese correnti non dovrà essere superiore al 50 per cento del totale. Di tale percentuale, una quota, sino ad un massimo del 10 per cento, potrà essere utilizzata per finanziare campagne educative, d’intesa con le Istituzioni scolastiche territoriali. L’importo del contributo per ciascun comune è commisurato alla popolazione residente alla data del 1° gennaio 2019 e comunque il finanziamento del progetto non può superare l’ammontare dello stanziamento riconosciuto. I progetti devono essere approvati dalla prefettura, acquisito il parere del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Seguirà la stipula di uno specifico protocollo d’intesa tra prefettura e comune interessato, a garanzia degli impegni assunti. Per quelle prefetture che abbiano già sottoscritto protocolli o altri accordi in tema di sicurezza urbana, gli impegni correlati alla nuova progettualità possono essere precisati all’interno di un atto aggiuntivo. (Rin)