Sardegna: un centinaio di persone per lo screening anti Covid a Sant'Antioco, domani i risultati

- Più di cento persone si sono presentate questa mattina a Sant'Antioco, nel Sulcis, per effettuare il tampone, dal momento che fra gli oltre venti casi registrati a Carloforte, una parte vive nei centri del sud-ovest della Sardegna ed erano presenti in discoteca o sull'isola lo scorso 31 luglio. Ad effettuare il test sono state le persone che hanno avuto contatti con coloro che sono risultati positivi: familiari, amici, colleghi). Gli esami sono in corso di svolgimento in una postazione all'ingresso del paese. I risultati saranno resi noti nella giornata di domani. (Rin)