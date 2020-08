Piemonte: governatore Cirio, da oggi tampone obbligatorio per chi ritorna da Grecia, Spagna, Malta e Croazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla fine la Regione ha confermato le voci che circolavano da ieri sui controlli anti-Covid. Il Piemonte, in concerto con il ministero della Salute sottoporrà a tampone obbligatorio e le persone che rientrano o provengono da Spagna, Malta, Grecia e Croazia. Lo annuncia il governatore, Alberto Cirio, dopo che anche il Piemonte ha iniziato a dare segni di cedimento sul contenimento del virus, con l'ultimo bollettino che segnava più contagiati che guariti e il focolaio di Vercelli. Il presidente della Regione invita a "impegnarsi per non vanificare gli sforzi fatti finora e continuare sulla via della ripresa". (Rpi)