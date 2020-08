Speciale scuola: Serbia, studenti in aula solo per le "materie principali"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Istruzione della Serbia, Mladen Sarcevic, ha dichiarato che le lezioni delle "materie principali" si terranno in aula, mentre le restanti saranno insegnate "in altri modi". Il ministro, ospite dell'emittente "Tv Prva", ha ribadito che gli insegnanti non lavoreranno su due turni nonostante l'annunciata suddivisione degli studenti in gruppi. "Un insegnante che ha 4 ore di mezz'ora ciascuna ha spazio per iniziare con un gruppo mentre continua con l'altro", ha detto il ministro, precisando che saranno attivi anche gli insegnanti che in precedenza erano stati dichiarati in esubero. Sarcevic ha infine detto di avere inviato una richiesta al primo ministro, Ana Brnabic, per poter fornire un certo numero di mascherine agli studenti che dimenticano di portarle in classe. L'Unità di crisi del governo della Serbia contro il coronavirus ha emesso le disposizioni per la frequentazione del prossimo anno scolastico. Gli alunni delle scuole elementari andranno a scuola regolarmente, mentre i più grandi seguiranno un regime scolastico misto, dove si alterneranno lezioni a scuola e corsi online. (Seb)