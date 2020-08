Speciale scuola: Gelmini, caos annunciato, Conte ne dovrà rispondere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'avvio dell'anno scolastico? Abbiamo di fronte il caos annunciato. Manca tutto: le aule, i docenti, i banchi, gli orari". Lo afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, in un'intervista al "Corriere della Sera". "Il governo deve assumersi una responsabilità collettiva: la riapertura ordinata di scuole e università è un imperativo categorico che non può dipendere solo da un ministro inadeguato - continua -. La Azzolina ha già fatto danni a sufficienza, ma nessuno pensi a settembre di poter scaricare le responsabilità solo su di lei. Le scuole sono chiuse dall'11 marzo. Abbiamo perso mesi e chiederemo a Conte di rispondere di tutto ciò". (com)