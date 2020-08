Speciale scuola: Raggi, palestra istituto Gandhi a Roma nuova e sicura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al loro ritorno a scuola i ragazzi dell’istituto Gandhi, nel quartiere di San Basilio, "troveranno una palestra nuova e sicura. Pensate questa struttura era stata chiusa per circa 10 anni". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Dopo essere intervenuti già nel 2016 per risolvere un problema legato ai rubinetti, causa di continui allagamenti, le squadre hanno sistemato la copertura, l'isolamento termico, la pavimentazione e i servizi igienici - spiega Raggi -. Anche l’esterno è stato ritinteggiato, ed è stato ripristinato l’ingresso carrabile e il marciapiede. A breve sarà inoltre riaperto il plesso delle scuole medie, da anni inutilizzato. Questi spazi torneranno alla vita a settembre. E per questo risultato ringrazio tutti coloro che hanno lavorato e si sono impegnati per raggiungerlo", conclude Raggi. (Rer)