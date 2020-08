Speciale scuola: Santelli, in Calabria lavoriamo per riaprire il 24 settembre garantendo sicurezza sanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto del presidente della giunta regionale della Calabria Jole Santelli, firmato lo scorso 11 agosto, stabilisce l’apertura dell’anno scolastico 2020/2021 per il prossimo 24 settembre per le scuole dell'infanzia del primo e del secondo ciclo di istruzione appartenenti al sistema di istruzione, compresi i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti. Il termine delle lezioni, invece, è fissato per il 12 giugno 2021 mentre quello delle attività educative per la scuola dell'infanzia per il 30 giugno 2021. La data di inizio delle attività di integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all’anno scolastico 2019/2020 decorre invece dall’ 1 settembre 2020. In merito il presidente della Regione Jole Santelli ha dichiarato: “Il sistema scuola, che comprende gli studenti, il personale docente e non, le famiglie, ecc., è molto complesso e non sarà semplice governarlo in questa fase di emergenza Covid-19. In ottemperanza alle linee guida del governo nazionale, lavoriamo per assicurare l'istruzione per tutti gli studenti e i trasporti nel rispetto delle norme anti coronavirus. Senza sosta, insieme agli assessori Sandra Savaglio e Domenica Catalfamo siamo impegnati per mettere in piedi un'organizzazione scolastica che garantisca sicurezza sanitaria per gli studenti e per i lavoratori e tranquillità per i genitori". (Ren)