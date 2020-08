Speciale scuola: Congo-Kinshasa, governo propone formazione militare obbligatoria dopo il liceo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Repubblica democratica del Congo (Rdc) presenterà un disegno di legge nel quale propone la formazione militare obbligatoria dopo il liceo. Lo ha annunciato il ministro della Gioventù, Billy Kambale, affermando che secondo il progetto redatto dal ministero della Gioventù l'addestramento militare durerà sei mesi e sarà imposto a tutti i giovani prima di entrare all'università. Kambale si è espresso durante le celebrazioni in occasione della Giornata mondiale della Gioventù, tenute al museo nazionale di Kinshasa. "Fino ad ora, non abbiamo avuto una legge che governi i giovani. Abbiamo bisogno di un quadro giuridico per farlo: il disegno di legge è pronto e lo proporremo, sicuramente con la collaborazione del ministero della Difesa, in modo che i giovani si formino", ha detto il ministro citato dal quotidiano congolese "7 sur 7", sostenendo che dopo la scuola secondaria i giovani devono "imparare la disciplina" prima di proseguire gli studi. Nel disegno di legge, che sarà presentato all'Assemblea nazionale nei prossimi giorni, l'età giovanile è stata definita tra i 15 e i 35 anni. (Res)