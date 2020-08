Speciale scuola: oltre 64 mila domande di partecipazione per il concorso straordinario per la secondaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono oltre 64 mila le domande di partecipazione inoltrate per la procedura straordinaria per l’immissione in ruolo di docenti per la scuola secondaria di I e II grado. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero dell'Istruzione, secondo cui i termini per la presentazione delle istanze si erano aperti l’11 luglio scorso e si sono conclusi alle 23.59 di lunedì 10 agosto. I posti a bando sono 32 mila. Complessivamente le domande inoltrate sono state 64.563. Nel 67,7 per cento dei casi i candidati sono di sesso femminile, il restante 32,3 per cento è di sesso maschile. Con riferimento all’età delle candidate e dei candidati, la quota più alta, il 43,9 per cento, pari a 28.371 candidati, rientra nella fascia di età 31-40 anni. Il 35,2 per cento dei candidati ha un’età fra i 41 e i 50 anni (22.733), il 13,8 per cento ha più di 50 anni (8.918), il 7 per cento ha un’età fino a 30 anni (4.541). (Rin)