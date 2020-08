Milano: Fidanza (fd'I), di notte città diventa far west, serve pugno di ferro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È incredibile quello che avviene a Milano di notte. Ecco le ennesime aggressioni a due tassisti filmate dalle telecamere interne. Nonostante i proclami di Sala e la minimizzazione del ministro Lamorgese, l'allarme sicurezza in città esiste eccome. Esprimiamo la massima solidarietà verso una categoria spesso esposta a gravi rischi. È ora che per Milano e per i milanesi le cose cambino. Serve il pugno di ferro". Così l'eurodeputato milanese di Fratelli d'Italia Carlo Fidanza commenta in una nota l'aggressione subita da due tassisti la Milano. (Com)