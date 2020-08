Trasporto aereo: Germania, Lufthansa abbandona negoziati con i sindacati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea tedesca Lufthansa ha abbandonato i negoziati con il sindacato del settore dei servizi (Verdi) sul pacchetto di tagli ai costi relativi al personale. Lo ha comunicato un portavoce della compagnia aerea tedesca, precisando che Lufthansa tornerà al tavolo dei negoziati solamente se Verdi presenterà una proposta rilevante in termini di risparmi sui costi. "Abbiamo deciso di non continuare i negoziati con Verdi per il momento. Non vediamo fino ad ora alcun progresso", ha dichiarato il portavoce. Per il vicepresidente del sindacato Verdi, Christine Behle, "il rifiuto di continuare i negoziati è uno schiaffo in faccia" anche perché da Lufthansa "chiedono tagli ai salari senza offrire garanzie sulla sicurezza dei posti di lavoro". Il sindacato tedesco ha ribadito di aver offerto fino a 600 milioni di euro in risparmi sui costi legati al personale.(Geb)