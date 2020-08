Usa: disoccupazione, le richieste di sussidio per la prima volta sotto il milione in una settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta dallo scorso marzo, negli Stati Uniti il numero di nuove richieste di sussidio di disoccupazione nell’ultima settimana è calato sotto il milione. Lo indicano i dati del dipartimento del Lavoro, secondo cui sono 963 mila gli statunitensi che negli ultimi sette giorni hanno per la prima volta presentato alle autorità richiesta di sussidio. Altri 489 mila cittadini hanno presentato richiesta al programma Assistenza alla disoccupazione pandemica, che si rivolge ai lavoratori indipendenti e ad altre figure che non dispongono dei requisiti per i sussidi di disoccupazione statali. Il numero di richieste è calato notevolmente rispetto all’inizio dell’emergenza coronavirus: a fine marzo in una sola settimana 6,9 milioni di statunitensi hanno riempito i moduli per il sussidio. Prima della pandemia, il record settimanale era stato raggiunto nel 1982 con 695 mila richieste. I dati dell’ultima settimana restano dunque storicamente alti. Gli Stati Uniti hanno iniziato già a fine aprile ad alleggerire le misure di contenimento del coronavirus, ma la ripresa dell’economia è stata rallentata nelle ultime settimane da una nuova ondata di contagi. Lo scorso fine settimana il numero di casi ha superato quota 5 milioni. Il dipartimento del Lavoro ha fatto sapere la scorsa settimana che i datori di lavoro hanno recuperato 1,8 milioni di impieghi a luglio, cifra ben al di sotto dei 4,8 milioni di posti di lavoro recuperati il mese precedente. Secondo il “New York Times”, diversi dati indicano che il rallentamento della ripresa nel settore privato proseguirà nel mese di agosto e la situazione potrebbe anche peggiorare con l’esaurimento di alcuni importanti programmi federali di aiuto ai cittadini e alle imprese. (Nys)