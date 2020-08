Milano: De Corato (Fd'I), Sala non credibile quando dice di non aver parlato di elezioni con Grillo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Beppe Sala vuol farci credere che a poche settimane dalla scelta sulla sua ricandidatura a Sindaco di Milano non abbia parlato con Beppe Grillo dell'eventuale appoggio del Movimento 5 stelle, io mi chiedo chi voglia prendere in giro? ". Lo afferma Riccardo De Corato, assessore regionale alla Sicurezza, commentando le dichiarazioni del Sindaco di Milano Giuseppe Sala, che ha dichiarato di aver passato una giornata molto piacevole e interessante al mare da Beppe Grillo e di non aver parlato delle elezioni milanesi. "Tra i due Beppi – conclude De Corato – chi è il comico?" (Com)