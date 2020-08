Turismo: Franceschini, necessario sostenere tessuto commerciale delle città d'arte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le città d'arte - dichiara il ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini - stanno particolarmente soffrendo della contrazione del turismo internazionale. "È necessario sostenere chi vive e lavora in queste realtà, favorendo il più possibile la vitalità del tessuto commerciale. Per questo motivo nel DL Agosto sono state introdotte misure importanti come il contributo a fondo perduto per le attività commerciali aperte al pubblico nei centri storici. È fondamentale assicurare risorse capaci di aiutare queste realtà a superare un momento critico e a trovarsi preparate a quando i visitatori torneranno da tutto il mondo a godere della bellezza delle nostre città d'arte", aggiunge. (Rin)