Polonia: bandiera Lgbt sulla statua di Giovanni Paolo II a Varsavia, la polizia annuncia un procedimento

- Sarà avviato un procedimento in relazione alla collocazione di una bandiera del movimento Lgbt sul monumento dedicato a papa Giovanni Paolo II presso la chiesa di Ognissanti a Varsavia. Lo riferisce il comando regionale della polizia della capitale polacca, ripreso dall'agenzia di stampa "Pap". L'azione dimostrativa del movimento Lgbt è stata resa nota ieri tramite la pubblicazione di un filmato su Twitter. Nel video si vedono alcune persone che collocano una bandiera arcobaleno del movimento Lgbt sulla statua dell'ex pontefice in piazza Grzybowski a Varsavia. Già a fine luglio sono state appese bandiere su alcuni monumenti di Varsavia, di cui una sulla statua di Cristo che porta la croce davanti alla basilica della Santa Croce. La polizia polacca ha dato il via a procedimenti contro gli autori di questi atti per offesa al sentimento religioso.Venerdì 7 agosto la magistratura polacca ha disposto una custodia cautelare di due mesi nei confronti di un'attivista nota come Margot. L'attivista è accusata di atti vandalici per aver attaccato il 27 giugno scorso un furgoncino di un'associazione pro-vita che lancia abitualmente messaggi discriminatori verso la comunità Lgbt e rischia ora fino a 5 anni di reclusione. Nella stessa giornata in relazione all'arresto dell'attivista una manifestazione è dapprima sorta davanti alla sede di Kampania przeciw homofobii (Ksh), la principale associazione Lgbt del paese, poi i suoi partecipanti si sono diretti verso la via Krakowskie Przedmiescie, che attraversa il centro della città. Lì ci sono stati scontri con le forze dell'ordine. Sono 48 gli attivisti arrestati, tra di loro anche un italiano che secondo il suo legale non stava partecipando alla manifestazione ma si era semplicemente fermato a osservare quanto stava accadendo. L'uomo, poi rilasciato, avrà un procedimento penale a suo carico.La settimana successiva la polizia di Varsavia ha pubblicato un video nel quale ha replicato a quelle che qualifica come "accuse disoneste" in merito all'intervento nelle proteste. "Di fronte alle accuse disoneste di eccessi da parte degli agenti del comando di Varsavia e delle numerose dichiarazioni di esperti per le quali tali azioni non erano necessarie perché i manifestanti non erano aggressivi e si sono comportati pacificamente, mostriamo un filmato il cui obiettivo è presentare il punto di vista dei poliziotti", si legge sul sito della polizia della capitale della Polonia. "Siamo molto tolleranti, ma c'è un'eccezione. Non tollereremo mai la violazione della legge", continua il messaggio. Nel filmato si possono vedere persone che bloccano il passaggio degli agenti e che rivolgono loro parole e gesti volgari. Il video non mostra tuttavia quello che risulta da altri filmati ripresi e circolati già durante le proteste di venerdì, ovvero l'uso eccessivo della forza da parte degli agenti nei confronti di manifestanti pacifici e l'arresto casuale delle persone presenti, alcune delle quali nemmeno partecipavano alle proteste. (Vap)