Polonia: difensore civico, un giorno torneremo un paese pienamente democratico

- Nonostante un deriva autoritaria, tutto fa sperare che un giorno la Polonia tornerà nella famiglia dei paesi pienamente democratici. E' quanto afferma il difensore civico polacco Adam Bodnar, che oggi ha tracciato un bilancio dei suoi cinque anni di mandato, parlando davanti al Senato di Varsavia. "Gli ultimi cinque anni sono stati drammatici dal punto di vista dei principi e dei valori costituzionali che riguardano questioni ordinamentali in Polonia. Di certo è migliorato il tenore di vita dei cittadini, ma i cambiamenti all'ordinamento costituzionale, i problemi istituzionali non risolti e le riforme in direzione autoritaria gettano un'ombra sul futuro sviluppo della Polonia come democrazia costituzionale", ha dichiarato Bodnar illustrando il rapporto sullo stato della tutela dei diritti umani nel Paese. (segue) (Vap)