Polonia: difensore civico, un giorno torneremo un paese pienamente democratico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Polonia del 2020 è diversa da quella del 2015 per quanto concerne la nostra maturità democratica. I cittadini hanno imparato il significato che hanno per loro la costituzione, la libertà di parola, di associazione, di riunione e i meccanismi di controllo del potere", ha detto ottimisticamente il difensore civico. Bodnar mette comunque in guardia sul futuro: "Se anche si realizzasse la speranza di un ritorno ai valori democratici, la futura Polonia non può fondarsi su un ritorno a ciò che è stato. Se sprechiamo i prossimi 15 anni, potrebbe non esserci ritorno dal crescente autoritarismo, dall'uso delle nuove tecnologie per controllare le nostre vite e dal cambiamento climatico". (Vap)