Lombardia: Cattaneo, situazione incendio Arvedi sotto controllo, nessuna dispersione in aria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ha preso fuoco, questa mattina a Cremona, un serbatoio in vetroresina vuoto presso le acciaierie Arvedi, che ha sviluppato un denso fumo nero. L'incendio è stato domato e non ci sono dispersioni nocive in aria". Lo comunica l'assessore all'Ambiente e Clima di Regione Lombardia Raffaele Cattaneo. "Arpa Lombardia e i Vigili del fuoco - conclude - sono intervenuti prontamente. La situazione è sotto controllo anche dal punto di vista delle emissioni in aria. Non ci sono state conseguenze e Arpa ha pertanto ritenuto di non dover effettuare il campionamento dell'aria nella zona interessata". (Com)