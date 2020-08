Etiopia: oltre 9mila arresti in relazione a violenze del mese scorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia dell'Etiopia ha arrestato oltre 9mila persone in relazione ai violenti scontri che sono scoppiati nel paese il mese scorso, scatenati dall'uccisione del cantante ed attivista di etnia oromo Hachalu Hundessa. Lo ha riferito la Commissione etiope per i diritti umani, citata dai media locali. Secondo la fonte, gli arresti sono stati effettuati a partire dalla sparatoria dello scorso 29 giugno, in cui appunto è rimasto ucciso Hundessa, ed in seguito alla quale sono scoppiate violenze in cui sono morte almeno 178 persone, principalmente nella regione di Oromia ed in misura minore nella capitale Addis Abeba. Secondo quanto dichiarato in risposta dalla portavoce del primo ministro Abiy Ahmed, Billene Seyoum, la "priorità immediata" del governo è stata quella di ripristinare l'ordine. (segue) (Res)