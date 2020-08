Etiopia: oltre 9mila arresti in relazione a violenze del mese scorso (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante tutto il periodo delle proteste, il governo etiope ha disposto il blocco di Internet e delle reti telefoniche in gran parte del Paese, rendendo impossibile la tempestiva diffusione delle informazioni. Una sospensione durata di fatto quasi un mese, fino al 24 luglio. Fra i primi arresti il commissario della polizia federale Endeshaw Tasew segnalava quello dei leader del Congresso federalista oromo (Ofc) Jawar Mohammed e Bekele Gerb. I due sono stati fermati nei primi giorni di manifestazione, dopo l'uccisione di un ufficiale della polizia di Oromia nell’ambito di scontri avvenuti nel Centro culturale oromo di Addis Abeba in seguito ad un alterco con la polizia sorto sulla sepoltura del corpo di Hundessa: la salma doveva infatti essere trasportata nella sua città natale Ambo per la sepoltura, tuttavia Jawar e alcuni suoi sostenitori hanno tentato di impedirne il trasferimento e di riportarla ad Addis Abeba, come dichiarato in conferenza stampa dal capo della polizia federale, Endeshaw Tassew. (segue) (Res)