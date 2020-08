Etiopia: oltre 9mila arresti in relazione a violenze del mese scorso (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jawar, che è anche il fondatore del gruppo televisivo “Oromia Media Network” (“Omn”) – con sede negli Stati Uniti e che trasmette principalmente tramite Facebook – ha aderito all’Ofc all’inizio di quest’anno dopo essere stato in passato un ex alleato del premier Abiy Ahmed, anch'egli di etnia oromo. Già nell'ottobre scorso Jawar aveva annunciato il tentativo da parte delle autorità di arrestarlo, accuse che avevano sollevato a loro volta delle proteste di massa con un bilancio di 16 morti. L'evoluzione delle violenze ha fatto riemergere le divisioni intercomunitarie presenti da sempre sottotraccia e che riaffiorano periodicamente in Etiopia, facendo vacillare la leadership e l’immagine del premier che invece all’estero è assai popolare, come testimoniato dal premio Nobel per la pace assegnatoli nell’ottobre 2019 soprattutto per la storica Dichiarazione di pace con l’Eritrea. (Res)