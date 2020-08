Speciale scuola: Vacca (M5s), bando banchi andato a segno, risultato di cui andar fieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ben 11 contratti di affidamento a imprese per la maggior parte italiane. Ringraziamo il commissario Arcuri che ha condotto in porto con successo il bando per i nuovi banchi monoposto, una delle tante misure messe in campo per garantire il distanziamento a scuola all'inizio del nuovo anno scolastico". Così Gianluca Vacca, capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Cultura alla Camera. "In poche settimane a partire da settembre - prosegue il deputato in una nota -, saranno sostituiti i vecchi banchi in base all'urgenza e studentesse e studenti avranno a disposizione strumenti utili anche per consentire una didattica innovativa e più efficace. Nei nostri istituti arriverà una quantità di banchi dieci volte superiore a quelli che di solito arrivano in un anno". "Il governo e il ministero dell'Istruzione danno ancora una volta conferma del loro incessante impegno, con un nuovo importante risultato raggiunto. In una fase di emergenza globale e con tempi così stretti, è un risultato straordinario di cui l'intero Paese deve andare orgoglioso", conclude il deputato pentastellato. (Com)