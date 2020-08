Speciale scuola: Granato (M5s), 2,4 milioni di banchi investimento per il futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo aver dovuto ascoltare strumentalizzazioni vergognose sulla scuola, sulla ripartenza dell'anno scolastico e sulla ministra Azzolina, arriveranno addirittura più banchi del fabbisogno! Fino a ieri c'era chi si permetteva di fare ironia. Lo afferma, in una nota, Bianca Laura Granato, capogruppo del MoVimento 5 Stelle in Commissione Istruzione del Senato. "Ebbene, ci sono 11 imprese al lavoro per 2,4 milioni di banchi, un investimento poderoso che resterà negli anni. E di cui c'era sicuramente bisogno. Ecco, la ministra Azzolina lo ha fatto. Questo, insieme alle 97 mila assunzioni tra docenti, dirigenti e Ata. Chi invece ha tagliato 8 miliardi alla scuola negli anni scorsi, precisamente, oggi , cosa ha da dire?", aggiunge. (Rin)