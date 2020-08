Scuola: Azzolina, banchi nuovi a settembre, no a mascherina se c'è distanziamento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I banchi del commissario Arcuri sono stati affidati a 11 imprese ma "arriveranno anche a settembre. E io penso che comprare 2,4 milioni di banchi sia un risultato enorme. Si era parlato solo di asta deserta. Con onestà intellettuale bisogna riconoscere che l'investimento sui banchi resterà per decenni", ha detto il ministro. "Io ascolto i dirigenti scolastici, che hanno fatto richiesta perché abbiamo i banchi di non so che epoca - ha precisato ancora Azzolina -. E comunque, come è scritto nelle linee guida, ci saranno dipartimenti di prevenzione territoriale a cui i dirigenti faranno riferimento. Con l'Istituto superiore di sanità e la Salute pubblicheremo un documento su cosa si deve fare se in una classe c'è un caso, oppure un sospetto positivo". E sulle mascherine "il Cts mi ha appena dato conferma che va indossata nelle situazioni di movimento. Ma se nelle aule si riesce a mantenere un metro di distanza, una volta seduto al banco lo studente può abbassare la mascherina". Alla domanda se toccherà agli insegnanti vigilare e autorizzare, Azzolina ha risposto: "No, non attribuiamo responsabilità agli insegnanti. Le mascherine ci saranno sempre, le scuole ne avranno 11 milioni al giorno. Abbiamo messo su una macchina poderosa che permetterà al commissario Arcuri di erogare fino a 50 mila litri al giorno di gel igienizzante, altra cosa fondamentale. È un miracolo, nessun Paese europeo sta facendo quel che stiamo facendo noi". Infine, sulle dimissioni richieste dal centrodestra, l'esponente del governo ha ribadito di non aver mai pensato di fare un passo indietro. "No, perché sulla scuola stiamo facendo cose eccezionali. Chiede le dimissioni proprio il centrodestra, che ha fatto 8 miliardi di tagli alla scuola? Salvini nella sua mente dirige un ministero dell'Istruzione tutto suo, fatto di plexiglas, lezioni nei B&B o allo zoo. Per me parlano i fatti, dalle assunzioni ai banchi. (Rin)