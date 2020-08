Decreto agosto: Modena (FI), modernizzare infrastrutture Centro Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice di Forza Italia Fiammetta Modena, eletta in Umbria e componente della commissione Giustizia, in una nota afferma: “annunciare sgravi fiscali per il Mezzogiorno, peraltro tutti da verificare, ha il sapore della propaganda elettorale a buon mercato. Certo che il divario tra Nord e Sud è un problema atavico del nostro Paese e deve essere risolto, ma in questo momento è tutta l'Italia che va sostenuta, a partire dal Nord, motore del Paese, e dal Centro Italia, sistematicamente ignorato da questo governo. Gli sgravi fiscali devono essere mirati e logici, ma soprattutto è fondamentale colmare il divario delle infrastrutture su strada e per l'Alta velocità. Non è concepibile che un cittadino della mia regione, l'Umbria, impieghi due o tre ore per arrivare a Roma”. (segue) (com)