Decreto agosto: Modena (FI), modernizzare infrastrutture Centro Italia (2)

- Secondo Modena, “lo sviluppo si crea soltanto con una strategia complessiva garantendo pari opportunità e uguaglianza tra i cittadini. La relazione pre-Covid della Banca d'Italia nel Rapporto dedicato alle economie regionali dimostra che è questo il principale problema da risolvere. Le imprese e i lavoratori ci sono anche nel Centro Italia e il governo non può cavarsela con autentici spot pre-elettorali .Occorrono misure qualificate per tutte le aree territoriali. Per il Nord, considerato a ragione la locomotiva del Paese, per il Sud che deve colmare le differenze, ma anche per il Centro che, attraverso una reale e lungimirante modernizzazione delle sue infrastrutture, potrebbe rappresentare per l'Italia intera una risorsa in più e determinante anche per sostenere l'economia meridionale”, conclude. (com)