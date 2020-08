Regno Unito: Johnson sul “Belfast Telegraph”, ricostruiamo insieme un'Irlanda del Nord più forte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Irlanda del Nord ha affrontato il coronavirus come un unico popolo, così come le quattro nazioni del Regno Unito lo hanno affrontato tutte assieme. Lo ha scritto il premier britannico, Boris Johnson, al “Belfast Telegraph”. “La nostra forza combinata e il nostro peso economico ci hanno permesso di condividere e sostenere un fardello che altrimenti si sarebbe rivelato insopportabile”, ha scritto il premier, secondo cui “quasi un quarto di milione di persone in tutta l'Irlanda del Nord hanno ancora il loro lavoro grazie ai programmi di soccorso del governo britannico” e “quasi cinque milioni di articoli di dispositivi di protezione individuale sono stati destinati all'Irlanda del Nord dalle risorse del Regno Unito, mentre 250 mila camici per uso medico dai fornitori nordirlandesi sono stati inviati ai lavoratori in prima linea in Inghilterra”. Johnson ha parlato anche del sostegno del governo britannico agli aeroporti di Derry e Belfast per mantenere operativi i collegamenti aerei assolutamente necessari durante la fase peggiore delle chiusure. (segue) (Rel)