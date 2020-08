Regno Unito: Johnson sul “Belfast Telegraph”, ricostruiamo insieme un'Irlanda del Nord più forte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questo è il tipo di alchimia che accade quando Stormont (sede del parlamento nordirlandese) e Westminster lavorano insieme, mano nella mano. E non posso sopravvalutare quanto sia importante che questa stretta cooperazione continui mentre ci sforziamo non semplicemente di ricostruire sulla scia del coronavirus, ma di tornare più forti che mai, più grandi che mai, migliori che mai e pronti a trarre vantaggio dal innumerevoli opportunità che ci attendono”, ha scritto Johnson che oggi ha in agenda un incontro con la premier, Arlene Foster, e la vicepremier, Michelle O'Neill. “Con loro parlerò delle libertà uniche di cui godrà l'Irlanda del Nord quando il periodo di transizione della Brexit terminerà tra cinque mesi”, ha scritto il primo ministro britannico, ricordando “il programma City and Growth Deal da 621 milioni di euro, che garantisce opportunità e prosperità non solo a Belfast ma in ogni parte dell'Irlanda del Nord”. Proprio come si continua a combattere insieme il coronavirus, ha concluso Johnson, “così saremo fianco a fianco” per costruire “l’Irlanda del Nord eccitante, forte e prospera che tutti noi vogliamo vedere”. (Rel)