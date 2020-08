© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Salute albanese, Ogerta Manastirliu, ha ricevuto la squadra di medici italiani e della Protezione civile, che per due settimane hanno assistito i nostri operatori sanitari negli ospedali nella lotta al Covid-19 con preziosi consigli per l'organizzazione dell'ospedale. Secondo quanto si legge in un tweet di Manastirliu, “la fruttuosa cooperazione proseguirà anche in altre attività congiunte”.(Alt)