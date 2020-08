Egitto-Iraq: telefonata ministri Esteri, focus su attacco drone turco in territorio iracheno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Egitto, Sameh Shoukry, ha discusso in una telefonata con l’omologo dell’Iraq Fuad Hussein l’attacco attribuito a un drone turco che martedì 11 agosto avrebbe ha ucciso due guardie di confine nel nord dell’Iraq, un militare e coinvolto diversi civili. Lo riferisce un comunicato della diplomazia del Cairo. Nel corso della telefonata, avvenuta ieri sera, il ministro iracheno Hussein ha informato l’omologo egiziano sui dettagli dell’attacco, in cui un drone ha colpito un veicolo militare della guardia di frontiera irachena nell’area di Sidakan, nella provincia di Erbil, nella regione autonoma del Kurdistan iracheno. Il ministro Shoukry ha ribadito il “pieno sostegno” dell’Egitto al popolo “fratello” dell’Iraq e a tutte le misure adottate per difenderne la sicurezza, oltre a condannare le “pratiche” con cui la Turchia viola la sovranità dell’Iraq e ne attacca il territorio. I due ministri hanno inoltre concordato sulla necessità di proseguire il reciproco coordinamento e le consultazioni al fine di affrontare tutte le “sfide correnti”. Nella giornata di ieri, segnata dalle due reazioni del governo iracheno all’attacco turco nel nord del paese, il ministro Shoukry aveva condannato in un comunicato l’”inaccettabile” violazione della sovranità dell’Iraq, estendendo sincere condoglianze alle famiglie delle vittime e all’esercito di Baghdad. (Cae)