Cile: coronavirus, Santiago esce dalla quarantena dopo oltre quattro mesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di nuovi casi nel paese nelle ultime 24 ore è stato di 1540 secondo dati ufficiali, di cui 463 appartenenti alla Regione metropolitana della capitale. Sono 27 invece i decessi dovuti alla Covid-19 nell'ultima giornata. Nel complesso, Cile conta un totale di 378.168 casi e 10.205 morti dall'inizio della pandemia. Per quanto riguarda la tenuta del sistema sanitario, le autorità sanitarie riferiscono che sono 1.255 le persone ricoverate in terapia intensiva, di cui 973 con assistenza respiratoria meccanica, mentre sono 197 i pazienti considerati in condizioni critiche. (segue) (Abu)