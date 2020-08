Speciale difesa: Usa, Trump intende licenziare il segretario della Difesa Esper dopo le presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, avrebbe comunicato privatamente ai suoi collaboratori l’intenzione di licenziare il segretario della Difesa, Mark Esper, dopo le elezioni presidenziali in programma negli Stati Uniti il prossimo novembre. Lo riferiscono fonti “Bloomberg”, secondo cui Esper avrebbe già comunicato a persone a lui vicine l’intenzione di rassegnare in ogni caso le dimissioni. Nei mesi scorsi Esper è stato protagonista di prese di posizione contrarie a quelle del presidente Trump: il segretario, ad esempio, ha preso pubblicamente posizione contro l’idea, ventilata dall’inquilino della Casa Bianca, di far ricorso all’Esercito per contenere le violenze nelle grandi città Usa seguite alla morte di George Floyd. Esper, al contrario di Trump, ha anche appoggiato apertamente la rimozione della bandiera e dai nomi di personalità e ufficiali confederati dalle basi militari Usa. Dall’inizio della presidenza Trump, il dipartimento della Difesa è passato attraverso cinque cambi di leadership: lo stesso Esper ha servito per 21 giorni come segretario ad interim, prima di essere sostituito da un altro segretario ad interim, Richard V. Spencer, in carica per appena otto giorni, e di essere poi formalmente nominato segretario il 23 luglio dello scorso anno. (Nys)