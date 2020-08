Speciale difesa: Foxconn si prepara alla "inevitabile" separazione dei mercati Usa e cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, vuole rimuovere le app cinesi "non affidabili" come TikTok e WeChat dagli store virtuali del mercato statunitense. Lo ha annunciato mercoledì 5 agosto il Segretario di Stato, Mike Pompeo, annunciando un progetto in cinque punti chiamato "Clean Network" volto a ridurre i potenziali rischi per la sicurezza nazionale. Lo riporta l'emittente "Cnbc". "Con società madri con sede in Cina, applicazioni come TikTok e WeChat e altre, sono minacce significative per i dati personali dei cittadini statunitensi, per non parlare degli strumenti per la censura dei contenuti del Partito Comunista Cinese", ha detto Pompeo durante un briefing con la stampa. Il segretario ha anche aggiunto che il dipartimento di Stato collaborerà con il dipartimento del Commercio e con il dipartimento della Difesa per limitare la capacità dei fornitori di servizi cloud cinesi di raccogliere, archiviare ed elaborare i dati negli Stati Uniti. I commenti di Pompeo arrivano meno di una settimana dopo che il Presidente Donald Trump ha detto ai giornalisti dell'Air Force One che presto agirà per vietare TikTok nel mercato Usa. (Cip)