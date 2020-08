Speciale difesa: Libano, ministra della Difesa francese Parly oggi e domani a Beirut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Difesa francese Florence Parly si recherà oggi in visita a Beirut per accogliere la porta elicotteri Le Tonnere carica di aiuti umanitari per il Libano dopo le esplosioni della scorsa settimana nel porto della capitale libanese. "Uno degli obiettivi è rendere il porto nuovamente operativo", ha dichiarato Parly, che si reca a Beirut una settimana dopo il presidente francese Emmanuel Macron. Parly accoglierà Le Tonnere nella notte tra giovedì e venerdì, mentre il 14 agosto avrà un incontro con il presidente libanese Michel Aoun. La porta elicotteri francese con gli aiuti umanitari è partita da Tolone la scorsa domenica. (Frp)