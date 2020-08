Speciale difesa: Mozambico, lanciata offensiva dell'esercito contro jihadisti per riprendere Mocimboa da Praia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuano i combattimenti a Mocimboa da Praia, porto strategico nel nord del Mozambico, dopo che i ribelli di un gruppo affiliato allo Stato islamico ne hanno ripreso possesso martedì scorso. Lo hanno detto vertici militari delle Forze di difesa e sicurezza (Sds) mozambicane all'agenzia di stampa "Lusa", spiegando che è in corso un'operazione per riprendere la città e neutralizzare i jihadisti e che finora nei combattimenti sono stati uccisi 59 miliziani. Secondo l'esercito, i miliziani sono riusciti a creare una loro postazione a Mocimboa, mentre gli abitanti locali sono in fuga per timore delle violenze. "Molti dei nostri colleghi della Marina (militare) sono morti", ha detto la fonte, aggiungendo che i violenti scontri tra le forze governative e il gruppo hanno provocato un numero imprecisato di morti e feriti. (Res)