Speciale difesa: ministro Polonia, arrivo truppe Usa indipendente da chi sarà alla Casa Bianca

- La presenza di truppe statunitensi in Polonia è assicurata e non dipende da chi vincerà le elezioni presidenziali Usa a novembre. Lo ha detto il ministro della Difesa polacco, Mariusz Blaszczak, intervistato stamane dall'emittente "Polskie Radio". "Il 15 agosto firmeremo un accordo per il rafforzamento della collaborazione militare e sarà un accordo a carattere statale", il che vuol dire indipendente da eventuali cambiamenti ai vertici del governo statunitense. Durante la sua ultima visita a Washington, Blaszczak riporta che tanto i politici repubblicani, quanto i democratici hanno presentato una posizione univoca in materia di sicurezza. "Gli Stati Uniti sono leader dell'Alleanza nordatlantica, le relazioni polacco-statunitensi sono la chiave della sicurezza della Polonia e di tutto il fianco orientale della Nato", ha continuato il ministro. Secondo lui è possibile che l'aumento delle truppe Usa dispiegate in territorio polacco sia maggiore di quanto finora annunciato, ma "ovviamente sarà una decisione del presidente degli Stati Uniti". Blaszczak ha ricordato la dichiarazione firmata l'anno scorso dai presidenti Trump e Duda sull'allargamento della presenza militare Usa in Polonia di mille unità. Attualmente i soldati statunitensi in territorio polacco sono circa 4.500. (Vap)