Roma: assessore Trasporti, non ci sono candidati sindaci a livello di Raggi

- La realtà è che non c'è nessun candidato al livello di Virginia Raggi. Lo scrive su Facebook l'assessore alla Città in movimento di Roma Capitale Pietro Calabrese (M5s). "In un mondo ideale, dove avremmo potuto valutare candidature al livello di Virginia, sono certo che lei per prima avrebbe chiesto di valutarle. Anche perché - aggiunge l'assessore -, per lei, considerando cosa ha dovuto affrontare per avviare finalmente un cambiamento nella Capitale, non è stata esattamente una passeggiatina di salute, e magari avrebbe potuto lasciare il testimone, molto serenamente. La riprova sta nel fatto che alcuni, evidentemente, questa cosa non la vogliono proprio vedere. Le critiche sono sempre legittime. Ma devono considerare anche le cose positive, la maggior parte mai fatte prima. Una marea di cose, mai fatte prima. Altrimenti sono critiche basate sul nulla, sterili attacchi senza alcuna obiettività. Anche perché spesso sono critiche limitate alla propria visione, in confronto a un sindaco, inevitabilmente parziale. Ma tanto, parziale. Si fa presto a dire cosa avresti fatto al suo posto: peccato che non c’eri te, al suo posto. Nel mondo reale accade che non ci sono potenziali candidati al livello di Virginia. Neanche lontanamente", sottolinea l'assessore Calabrese. (segue) (Com)