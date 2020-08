Roma: assessore Trasporti, non ci sono candidati sindaci a livello di Raggi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'assessore alla Città in movimento di Roma Capitale Pietro Calabrese (M5s), "per tanti motivi, oltre all’esperienza raggiunta nelle varie competenze, la determinazione, il coraggio, e capacità, c’è anche un piccolissimo dettaglio che in pochi vedono: chi è in grado di garantire una, anche solo paragonabile, credibilità, per il fatto di essere già ampiamente conosciuto, e apprezzato per i risultati raggiunti? Abbiamo avviato un cambiamento epocale. Rimesso a posto i conti, con un bilancio di nuovo sano, nel rispetto dei soldi delle romane e dei romani. Pensate quanto fanno gola tutti questi miliardi di euro. Provate a immaginare anche solo cosa può rappresentare avere di nuovo una cassa senza debiti, da spolpare, per chi fino a 4 anni fa aveva fatto sparire perfino gli ossi. Se vuoi dare continuità al lavoro fatto finora l’unica che è in grado di farlo, è Virginia Raggi. E’ semplice. Oggi si vota per farlo accadere, di nuovo, come accaduto nel 2016, e mi pare sia servito a dare una bella spinta anche a chi oggi governa a livello nazionale. Anche questo - conclude l'assessore Calabrese -, è un motivo in più, per chi vuole levarci di torno". (Com)