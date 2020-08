Roma: Unione inquilini, 49mila domande per buoni affitti, serve trasparenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi a mezzo social l'assessore Valentina Vivarelli ha annunciato l'avvio dell'erogazione dei primi buoni affitti covid-19. "La nota però puzza di mera propaganda dal momento che non informa affatto". Lo sostiene in un comunicato Silvia Paoluzzi della Segreteria Unione Inquilini di Roma. "Per questo invitiamo alla trasparenza l'assessore Vivarelli chiedendole di rispondere ai quesiti che i 49 mila richiedenti tra lavoratori e studenti si pongono: quante domande sono state ammesse? A quanto ammonta la quota? In quali tempi saranno erogati? Si perché mentre la Vivarelli-dice Paoluzzi - è in piena sintonia con gli annunci spot dettati dalla campagna elettorale avviata dalla sindaca Virginia Raggi, noi rimaniamo preoccupati per la crisi abitativa, inasprita dal covid, che esploderà a partire dalla scadenza della proroga sfratti del prossimo 31 dicembre". Nella nota la rappresentante degli inquilini di Roma invoca nuovamente "il tavolo di crisi promesso perché purtroppo temiamo che il contributo sarà di soli 250 euro a richiedente, una cifra irrisoria rispetto a quanto promesso dal bando che annunciava la copertura del 60 per cento per tre mensilità". (segue) (Com)