Roma: Unione inquilini, 49mila domande per buoni affitti, serve trasparenza (2)

- "Oltretutto lo stesso assessore aveva spiegato alla delegazione di Unione Inquilini durante il tavolo dello scorso giugno come l'erogazione verrà fatta per 100 domande al giorno, in tal maniera si prospettano tempi lunghissimi. Ci auguriamo -continua la nota - che l'assessora Vivarelli voglia rispondere a queste domande perché il bilancio di questi 4 anni sul fronte abitativo è ampiamente negativo, la mancanza di comunicazione costa pesantemente su questo giudizio. Non sappiamo perché non siano stati chiusi i residence, continuano gli sgomberi senza assicurare il passaggio di casa in casa, non si conosce il destino delle famiglie col buono casa, la graduatoria semestrale non è pervenuta, solo per citare alcuni gravi problemi. Per vincere le elezioni nella città di Roma occorre dare risposte concrete ai cittadini, averne rispetto, ma soprattutto avere idea e progetto delle politiche che si vogliono portare avanti". (Com)