Messico: ministero Salute, da uso obbligatorio mascherine possibile violazione diritti umani

- Imporre per legge l'uso delle mascherine, come misura di contrasto alla diffusione del nuovo coronavirus, può rappresentare una violazione dei diritti umani. Lo ha detto il viceministro della Salute del Messico, Hugo Lopez-Gatell, commentando la possibile approvazione di una legge, nello stato di Colima, che impone sanzioni a chi non si protegge con il dispositivo in pubblico. il governo nazionale non ha mai imposto questa misura, nella convinzione che si debba intervenire "sugli aspetti strutturali" e non sui comportamenti dei singoli. "Quando si rende responsabile una persona, o le persone, di ciò che può accadere agli altri, in modo obbligatorio, si verifica da parte di una forza pubblica una coercizione", ha detto Lopez-Gatell nel corso della conferenza stampa quotidiana sulla crisi sanitaria. "Questo, in un paese che è stato rovinato dagli abusi delle autorità, da atti di violazione dei diritti umani, da una violenza sociale disdicevole, può portare a un enorme rischio che si torni ad abusare dei diritti umani", ha aggiunto. (segue) (Mec)