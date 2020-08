Messico: ministero Salute, da uso obbligatorio mascherine possibile violazione diritti umani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il funzionario ha ricordato che le misure prese contro il contagio sono "state analizzate a fondo" in modo che il loro carattere "di massa" potesse rispettare "i diritti umani delle persone". Il governo del Messico ha un "impegno non negoziabile con la protezione, promozione e difesa dei diritti umani, in tutti gli aspetti", ha detto Lopez-Gatell secondo cui l'aspetto è considerato "centrale" anche nel tema della Salute. "Abbiamo deciso che le misure non fossero indirizzate al cittadino, ma ai fattori strutturali", ha proseguito il vice ministro ricordando, ad esempio, che invece di proibire l'uscita di casa scoraggiandola con la previsione di sanzioni, il governo è intervenuto limitando i possibili motivi di uscita sulla strada pubblica - chiusura delle attività non essenziali, limitazioni di quelli essenziali, chiusura delle scuole e dei centri di aggregazione - mettendo nel mirino la possibilità di "diminuire la mobilità, ridurre i contagi, non intasare gli ospedali ed evitare morti prevedibili. (segue) (Mec)