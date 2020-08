Messico: ministero Salute, da uso obbligatorio mascherine possibile violazione diritti umani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rendendo obbligatorio l'uso di una misura personale, ha proseguito il funzionario, si può alimentare "il rischio che i cittadini finiscano per incolparsi gli uni con gli altri: non porti la mascherina sei un rischio per me, e viceversa. In questo modo si dà il via a un atteggiamento difensivo che è sempre molto dannosa nel governo dei problemi di salute pubblica". Una visione "difensiva" non conveniente, già sperimentata con l'Hiv, cui il governo preferisce una visione "solidale". Lopez-Gatell ha inoltre ricordato che l'uso delle mascherine è una misura "accessoria" e non principale per il contenimento del virus: può aiutare a contenere, in parte, la dispersione delle particelle che potenzialmente ospitano il virus ma, complice un uso spesso non appropriato, non esclude possibili contagi. E soprattutto, ha ricordato con insistenza, l'uso della mascherina non sostituisce in nessun modo le altre pratiche ritenute fondamentali per combattere il contagio: lavarsi le mani, la "sana" distanza interpersonale, l'uso dell'incavo del gomito per contenere lo starnuto, il rimanere in casa se si hanno sintomi. (segue) (Mec)