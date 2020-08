I fatti del giorno – Europa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Germania: caso Wirecard, mandato di cattura Interpol nei confronti dell'ex dirigente Marsalek - L'ex dirigente della società tedesca di consulenza Wirecard, Jan Marsalek, è stato aggiunto alla lista dei ricercati dell'Interpol. Il mandato di cattura nei confronti di Marsalek conferma la volontà della Germania di voler rintracciare l'ex manager come parte dell'indagine criminale legato al fallimento dell’azienda. Marsalek, ex direttore operativo della società tedesca, è stato licenziato dopo che è emerso un ammanco di quasi l’80 per cento della liquidità dal bilancio di Wirecard. Marsalek è uno dei principali sospettati dell’indagine avviata dalla procura federale di Monaco. Il mese scorso il quotidiano Handelsblatt” ha detto che il Marsale, secondo alcune fonti diplomatiche, magistrati e imprenditori interpellati, si troverebbe in una proprietà a ovest di Mosca, “sotto la supervisione” del Direttorato principale per l'informazione (Gru), il servizio segreto militare russo. Marsalek avesse portato ingenti somme in bitcoin in Russia da Dubai, dove Wirecard aveva svolto “operazioni dubbie”. In diverse conversazioni e chat, Marsalek si è spesso qualificato come agente segreto e, per sua stessa ammissione, dovrebbe aver cooperato “a stretto contatto” con il Gru durante alcune visite a Palmira in Siria e in diversi investimenti in Libia. Inoltre, risulta che, nei più di 60 viaggi che ha compiuto in Russia negli ultimi dieci anni, Marsalek avrebbe utilizzato sei passaporti. In particolare, l'ex dirigente di Wirecard si sarebbe recato anche in Cecenia, repubblica della Federazione Russa nota per le attività criminali come il riciclaggio di denaro. (segue) (Res)